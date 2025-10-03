In Heimenegg könnten schon bald Glasfaseranschlüsse verlegt werden

Die Stadt Mindelheim will Breitband-Fördermittel des Bundes und des Freistaats nutzen und 41 Haushalte in Heimenegg mit Glasfaseranschlüssen für schnelles Internet versorgen. In Mindelheim ist derweil weiterhin Geduld gefragt.

Sollte die Stadt für die Förderung des Bundes und die Kofinanzierung des Freistaats eine Zusage bekommen, wird die Telekom mit dem Ausbau des Glasfasernetzes beauftragt. Sie hatte in einem Auswahlverfahren mit Kosten von rund 193.000 das günstigste Angebot abgegeben. Zieht man davon die erwarteten Förderungen in Höhe von 50 und 40 Prozent der Kosten ab, verbleibt der Stadt ein Eigenanteil von knapp 19.300 Euro.

Der Ausbau in Heimenegg hängt davon ab, ob die Stadt die erwartete Förderung bekommt

Sobald die Förderzusagen vorliegen, soll die Verwaltung einen Kooperationsvertrag zum Breitbandausbau aufsetzen. In diesem soll die Telekom verpflichtet werden, den Ausbau innerhalb von 29 Monatne nach der Unterzeichnung des Vertrages umzusetzen. Ein wenig Geduld ist also schon noch gefragt.

Das gilt auch für die Mindelheimerinnen und Mindelheimer: Hier endete im Mai eine sogenannte Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser. Sie hatten einen eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau in Mindelheim in Aussicht gestellt, wenn sich bereits im Vorfeld genügend Bürgerinnen und Bürger für einen Glasfaseranschluss entscheiden. Die nötige Quote von mindestens 33 Prozent wurde zwar erreicht, ob die Glasfaseranschlüsse kommen, ist aber nach wie vor offen.

In Mindelheim prüft die Deutsche Glasfaser noch, ob sich der Ausbau für sie lohnt

Die Deutsche Glasfaser hatte zwar bekräftigt, den Ausbau realisieren zu wollen. Gleichzeitig hatte sie aber darauf verwiesen, zunächst überprüfen zu wollen, ob das angesichts gestiegener Baukosten noch wirtschaftlich ist. Wie das Unternehmen nun auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, liegt noch kein Ergebnis vor. „Die Wirtschaftlichkeitsprüfung läuft und wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“