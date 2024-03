Hubschrauber-Einsatz nach Unfall: Auto kracht gegen einen Baum

41-Jähriger wird lebensgefährlich verletzt und mit dem Hubschrauer in eine Klinik gebracht. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren nach dem schweren Unfall bei Heimenegg im Einsatz.

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagmittag in Heimenegg ereignet. Laut Polizei kam ein 41 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Baum. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer kam wenig später an die Unfallstelle und leistete Erste Hilfe.

Ein Hubschrauber brachte den Mann nach dem Unfall ins Krankenhaus

Der Fahrer musste von den alarmierten Rettungskräften aus dem Fahrzeug geborgen werden. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber von der Unfallstelle in ein Krankenhaus geflogen. Die Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro.

Der Rettungsdienst und die freiwilligen Feuerwehren Mindelheim und Mindelau waren mit insgesamt 45 Kräften vor Ort. Die Polizei Mindelheim ermittelt die Umstände des Unfallhergangs. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/7685-0 zu melden. (mz)