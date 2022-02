Heiraten im Unterallgäu

Die schönsten Hochzeits-Locations rund um Mindelheim und Bad Wörishofen

Plus Im Unterallgäu können sich Paare auch außerhalb des Rathauses trauen. Vom schnuckligen Badehäuschen bis zum prunkvollen Rokoko-Trauzimmer ist alles dabei: ein Überblick über besondere Hochzeits-Locations.

Von Melanie Lippl

Verliebte stecken meist viel Arbeit in die Vorbereitung ihrer Hochzeit. Schließlich soll der Tag so individuell wie sie selbst sein – und natürlich unvergesslich. Doch bei aller Romantik gehört auch die Bürokratie zu einer Trauung – und da hört die Individualität schnell auf: Denn standesamtlich geheiratet werden darf nur in eigens dafür gewidmeten Räumen. Häufig handelt es sich um Sitzungssäle in Rathäusern, die zu Eheschließungen ein wenig umdekoriert werden. Doch es gibt auch noch andere Orte in der Region, an denen sich Verliebte das Ja-Wort geben können.

