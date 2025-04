Heizungstechniker setzen auf Kontinuität

Memmingen/Mindelheim (prb). In Zeiten großer Herausforderungen sind Sicherheit und Kontinuität besonders wichtig. So waren bei der Jahresversammlung der Innung Spengler, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Memmingen-Mindelheim die Mitglieder mehr als froh, dass sich bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen der gesamte Vorstand für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellte. Johann Kneipp, seit zehn Jahren als Obermeister im Amt bewährt, wird weiterhin unterstützt von Helmut Egger (Markt Rettenbach-Gottenau) als Stellvertreter. Ihnen zur Seite stehen weiterhin die Vorstandsmitglieder Franz Hoffmann (Ottobeuren), Franz Neukamm (Memmingen-Steinheim), Martin Urlbauer (Markt Rettenbach-Eutenhausen) und Markus Freundorfer (Buxheim) sowie Werner Manz (Woringen) als Lehrlingswart.

In der Versammlung wurde deutlich, wie sehr die Frage, wie es mit dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) unter der neuen Bundesregierung weitergeht, den Mitgliedern unter den Nägeln brennt. Es sei nicht im Sinne des Handwerks, dass das Gebäudeenergiegesetz erneut große Änderungen erfährt, denn Industrie und Handel hätten sich bereits stark auf die neuen Technologien konzentriert.

Immer ein wichtiger Punkt bei den Versammlungen der SHK-Innung sind die Informationen zu aktuellen Ereignissen und neuen Vorschriften von Gottfried Voigt, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim und der Innung. Seine Ausführungen dienen auch dazu, die Mitglieder zu sensibilisieren, dass die Nichtbefolgung von Vorschriften sehr teuer kommen kann.

Sehr interessant in diesem Sinn auch der Vortrag von Rechtsanwalt Edwin Deng: „Werkverträge mit Verbrauchern – was gilt es zu beachten!“ Der Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht verdeutlichte, wie wichtig es ist, stets die genaue Definition in Vorschriften zu beachten, zum Beispiel wer ist ein „Verbraucher“. Minimale Unterschiede in Bauverträgen können noch sehr spät zum Rücktritt vom Vertrag führen und der Unternehmer bleibt „auf seinen Kosten sitzen“.