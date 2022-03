In Türkheim sicher vor Putins Krieg

Plus Natalia aus der Ukraine war vor 19 Jahren als Au-pair bei der Familie Moser in Türkheim. Jetzt ist sie wieder dort – nach einer dramatischen Flucht.

Nach einer dramatischen Irrfahrt durch sechs Ländern ist die Ukrainerin Natalia mit ihrem Sohn Timor in Türkheim angekommen. Dabei musste sie sogar ein Stück durch Russland, also dem Land, dass ihr Heimatland seit vier Wochen beschießt und zerbombt. Allerdings hatte sie ein klares Ziel, die Familie Moser aus Türkheim, bei der sie vor 19 Jahren als junges Mädchen mehrere Monate als Au-pair-Mädchen verbrachte. Die Initiative ging von den Türkheimern aus, die sie bestärkten, Donezk schnellstmöglich zu verlassen und wieder ins Unterallgäu zu kommen. Die beiden mussten allerdings den Ehemann und Vater sowie weitere Familienmitglieder zurücklassen.