Gestatten, mein Name ist Hennelore. Ich lebe mit meinen 299 Arbeitskolleginnen in einem modernen Hühnerhotel, coole Sache. Sie kennen ja bestimmt das Lied „Ich wollt, ich wär ein Huhn und hätt nicht viel zu tun.“, ja von wegen. Ostern ist im Anmarsch, da drehen die Leute ja eiermäßig total durch, kaufen Unmengen ein und erzählen sich am Ende, sie kommen vom Osterhasen.

Kathrin Elsner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ostern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Osternest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis