Am Arbeitsmarkt bleibt die Herbstbelebung aus

Im September sind die Arbeitslosenzahlen im Arbeitsagenturbezirk Kempten-Memmingen nur wenig gesunken: „Es waren zum Stichtag im September nur 66 Menschen weniger arbeitslos gemeldet als im August“, stellt Horst Holas, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, fest. „Die Arbeitslosenquote blieb damit konstant bei 3,1 Prozent. Diese Entwicklung ist untypisch für diesen Monat: normalerweise gehen durch den Schul- und Ausbildungsstart die Arbeitslosenzahlen im September spürbarer zurück. Auch die Unternehmen stellen üblicherweise nach der Haupturlaubssaison wieder vermehrt ein. Diese Herbstbelebung ist in diesem Jahr bis jetzt fast ausgeblieben.“ Mit ein Grund dafür ist laut Holas, dass der statistische Zähltag in diesem Jahr noch vor dem Schulstart am 16. September lag und dadurch junge Leute, die ihre Arbeitslosigkeit durch einen weiteren Schulbesuch beendeten, noch nicht erfasst wurden. Dennoch erkläre dies nicht alles. „Die wirtschaftliche Flaute trägt sicher den größeren Teil zu den mauen Zahlen bei“, so Horst Holas. Positiv sei jedoch, dass der Bestand offener Arbeitsstellen konstant geblieben sei. „Auch wenn uns die Unternehmen im Vergleich zu August weniger neue Stellen gemeldet haben, wirkte sich dies nicht in einem sinkenden Stellenbestand aus und der Fachkräftemangel ist nach wie vor hoch.“

Viele Ausbildungsstellen waren am 1. September noch frei

Am 1. September ist die Mehrheit der dualen Ausbildungen gestartet. Da zum Stichtag 30. September die Zahlen für die jährliche Ausbildungsbilanz der Agentur für Arbeit gezogen werden, liegen aktuell für September keine Zahlen zum Ausbildungsmarkt vor. Was man sagen kann: Trotz der etwas gesunkenen Zahl gemeldeter Ausbildungsstellen ist die Ausbildungsbereitschaft der Allgäuer Unternehmen weiterhin hoch und sie konnten viele Ausbildungsstellen zum 1. September noch nicht besetzen.

Die Arbeitslosigkeit ist im Kreis Unterallgäu im September 2025 gesunken. 2198 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 32 Personen weniger (-1 Prozent) als im August, aber 43 Personen (2 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 2,5 Prozent und war identisch zum Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie ebenfalls bei 2,5 Prozent.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 664 Personen arbeitslos. Davon kamen 295 Personen direkt aus der Erwerbstätigkeit. 702 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 272 eine Erwerbstätigkeit auf.

Die Unternehmen in der Region suchen weiterhin Mitarbeiter

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 243 Stellen wurden im September neu gemeldet (78 weniger als im Vormonat, aber 62 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Branchen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, verarbeitendes Gewerbe, Baugewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen sowie Verkehr und Lagerei. Aktuell befanden sich damit 1404 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur: 37 weniger als im August und 122 weniger als im September 2024.

In der Grundsicherung (Jobcenter) sank die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vorjahresvergleich um 113 (minus acht Prozent) auf insgesamt 1344. 1691 Personen bezogen Bürgergeld, das waren 211 Personen weniger (minus elf Prozent) als vor einem Jahr. (mz)