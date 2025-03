Schon wieder ein herrenloses Auto in Bad Wörishofen

Es ist nicht lange her, da sorgte ein verlassenes Auto am Straßenrand der Bad Wörishofer Umgehung für Aufsehen und Debatten in den sozialen Netzwerken. Die Geschichte dahinter war höchst ungewöhnlich, wie sich zeigte. Nun scheint es eine Fortsetzung zu geben, diesmal in der Nähe des Skyline Parks bei Bad Wörishofen.

Seit Wochen steht nun schon ein offenbar herrenloses Auto unweit des größten Freizeitparkes Bayern an der alten B18. Am Wagen befindet sich noch ein Kennzeichen, offenbar aus Niederbayern. Doch warum holt das Auto niemand ab?

Die Autobahnpolizei habe den Wagen bereits Mitte Februar entdeckt und kontrolliert, berichtet Marin Hämmerle, der Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten. Inzwischen sei es gelungen, die letzte bekannte Halterin zu kontaktieren. „Diese gab an, dass sie das Fahrzeug verkauft habe und ursprünglich mit dem neuen Besitzer vereinbart war, dass es zeitnah abgeholt wird“, so Hämmerle.

Offenbar wurde das herrenlose Auto beim Skyline Park zwischenzeitlich verkauft

„Der neue Besitzer ist dieser Verpflichtung bislang nicht nachgekommen.“ Zwischenzeitlich prangt deutlich sichtbar eine Nachricht der Polizei an dem Wagen. Nun könnte es schnell teuer werden. „Sollte das Fahrzeug weiterhin nicht entfernt werden, wird gegebenenfalls eine kostenpflichtige Abschleppung veranlasst“, sagt Hämmerle.

Im Oktober erst wurde ein recht ramponierter Kleinwagen zum wohl bekanntesten Auto rund um Bad Wörishofen. Der Wagen stand wochenlang da, wo er eigentlich nicht stehen dürfte: am Straßenrand der St2015, der viel befahrenen Umgehungsstraße von Bad Wörishofen. Die Geschichte hinter diesem Auto entpuppte sich als äußerst ungewöhnlich - und auch tragisch: