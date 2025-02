Herzliche Überraschung zum Valentinstag kommt bestens an

Zum Valentinstag beschenkt unsere Redaktion die Leserinnen und Leser beschenkt. Die Aktion in den MZ-Geschäftsstellen Bad Wörishofen und Mindelheim kommt gut an. Trotz Schnee und Eis kommen zahlreiche Leserinnen und Leser vorbei und holen sich ein Herz samt bunter Samenmischungen ab, aus denen im Frühjahr eine bienenfreundliche und artenreiche Blumenwiese heranwächst. Jennifer Schütt und Stefan Hebel werden damit ein bisschen bunte Pracht und ein kleines Refugium für Insekten schaffen, auch Christine Hitzlberger freut sich auf die bunten Blumen. Ralf Federau und Brigitte Antichi kamen ebenfalls vorbei und holten sich ein bisschen Blütenpracht fürs Frühjahr.

Icon Vergrößern Christine Hitzlberger Foto: Markus Heinrich Icon Schließen Schließen Christine Hitzlberger Foto: Markus Heinrich

Wer sich sein Herz noch sichern will: Die Geschäftsstelle in Bad Wörishofen ist bis 13 Uhr geöffnet, in Mindelheim kann man sich die Tütchen von 8 bis 17 Uhr abholen. Die Samen gibt es, solange der Vorrat reicht.

Icon Vergrößern Ralf Federau und Brigitte Antichi. Foto: Markus Heinrich Icon Schließen Schließen Ralf Federau und Brigitte Antichi. Foto: Markus Heinrich