Autofahrer erleidet Herzinfarkt: Spur der Verwüstung in der Nähe der Therme

In Bad Wörishofen hat sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei hatte der Fahrer eines Autos zuvor vermutlich einen Herzinfarkt erlitten.

Der 78 Jahre alte Autofahrer bog laut Polizei gegen 10.20 Uhr vom Thermen-Kreisverkehr an der Kirchdorfer Straße in der Nähe der Therme Bad Wörishofen in die Rudolf-Diesel-Straße ein, eine der am meisten befahrenen Straßen Bad Wörishofens, die auch direkt zur Therme führt. Dabei habe der Mann eine medizinische Notlage erlitten, vermutlich einen Herzinfarkt, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West auf Nachfrage mit. Infolgedessen habe der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto überfuhr ein Verkehrszeichen und dann in Schlangenlinien weiter auf der Rudolf-Diesel-Straße.

Mehrere Fahrzeuge konnten dem außer Kontrolle geratenen Auto gerade noch ausweichen

Mehrere Fahrzeuge mussten dem außer Kontrolle geratenen Auto ausweichen. Eine Fahrerin, die ausweichen musste, beschädigte dabei den Reifen ihres Autos. Ein weiteres Fahrzeug konnte ebenfalls nur knapp ausweichen. Schließlich prallte das Auto des 78-Jährigen gegen zwei geparkte Fahrzeuge und beschädigte einen Fahnenmast.

Der Fahrer wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, befinde sich laut Polizei jedoch nicht in kritischem Zustand. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 50.000 bis 60.000 Euro geschätzt. Allerdings seien noch nicht alle Schäden erfasst.