Türkheim reist in die Vergangenheit

Wenn Herzog Maximilian Philipp und seine Gemahlin Mauritia Febronia begleitet von Hofstaat, Edelknaben und großem Gefolge von der Pfarrkirche zum Schlosshof reiten, dann lebt in der Wertachgemeinde die Barockzeit wieder auf und die Türkheimer feiern das Fest ihrer Markterhebung. Das Herzogfest erinnert alle fünf Jahre an diesen denkwürdigen Tag im Oktober des Jahres 1700, an dem seine Hohheit sich den Türkheimer Bürgern besonders gewogen zeigte.

