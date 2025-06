„Ah, da kommt der Herzog!“ – „Ja, ich schau‘ mir die Heizung an.“ Solche Gespräche hat Christian Schreiber, der Inhaber von „Haustechnik Schreiber“, in den vergangenen Wochen öfter erlebt. Auch seine Frau Saskia erzählt, dass sie, seitdem bekannt ist, dass sie beim Herzogfest 2025 das Herzogpaar darstellen, seltener „inkognito“ in Türkheim unterwegs ist: „Die Kinder im Irsinger Kindergarten üben schon seit Wochen den Knicks.“

Dabei wollen die Schreibers gar nicht so sehr den Fokus auf sich lenken: „Es geht ja nicht um uns, sondern um ein Fest für den Ort“, betont Christian Schreiber. Die Vereine präsentieren sich und bereiten sich seit Wochen vor, ergänzt seine Frau.

Herzogfest: Saskia Schreiber hat 150 Stunden an den Kostümen genäht

Aber auch das Ehepaar Schreiber steckt mitten in den Vorbereitungen, es ist nicht mehr lange hin bis zu seinem großen Auftritt. Wie ist die Gemütslage? „Aufgeregt“, gibt Christian Schreiber zu. Vor allem das Auswendiglernen seines Textes sorgt für Nervosität bei dem 43-Jährigen. Seiner Frau geht es ähnlich – vor allem, weil ihr Text auf Französisch ist. „Das ist einfach nicht meine Muttersprache und deshalb schon eine Herausforderung“, erzählt sie.

Die 44-Jährige hat nicht nur viel Zeit in das Textlernen, sondern auch in die Kostüme des Paars investiert – insgesamt 150 Stunden: „Ich habe die Zeit gestoppt“, sagt sie. Aktuell näht Saskia Schreiber noch an Umhängen für beide, „falls das Wetter schlecht wird“. Das ist aber hoffentlich nicht der Fall – schließlich hofft man in Türkheim auf viele Besucher, die dem Umzug, die Musik-, Tanz- und Reitvorführungen und das Lagerleben genießen.

Herzogfest 2025: „Ich hoffe einfach, dass die Bude brechend voll ist“

Damit das Herzogpaar standesgemäß beim Umzug durch Türkheim reiten kann, haben die Schreibers auch Unterricht genommen. Zwei Kaltblüter aus Langerringen tragen „Herzog Maximilian Philipp“ und „Mauritia Febronia“ dann durch den Markt. „Uns war es wichtig, dass wir sie alleine führen können“, erzählt Saskia Schreiber. Das Schrittreiten klappt schon, berichtet sie. „Und die Pferde sind wirklich sehr gut erzogen.“ Auf den Umzug freue sie sich am meisten: „Ich hoffe einfach, dass die Bude brechend voll ist!“

Ihr Mann, der übrigens „sogar getrabt“ ist, wie seine Frau verrät, freut sich vor allem auf das Treiben an den Buden, auf viele Kinder, die tanzen „und Spaß haben“. Der Spaß, das ist beiden wichtig, aber auch, dass die Besucherinnen und Besucher sehen, welches Engagement hinter dem Fest steckt. „Wenn sich jemand nach dem Fest beispielsweise dafür entscheidet, einem der Vereine beizutreten, wäre das doch toll!“, sagt Saskia Schreiber.

Ob sie sich vorstellen könnten, in fünf Jahren noch einmal das Herzogpaar zu spielen? Ja, sagen beide. „Aber wir wollen erst einmal schauen, wie die Leute reagieren“, betont Christian Schreiber. „Und wenn es jemand anderes machen möchte, wäre das auch in Ordnung.“ Die beiden konzentrieren sich auf ihren kommenden Auftritt – und schauen auch nicht zurück. „Wir wollen uns nicht mit dem früheren Herzogpaar vergleichen“, sagt Saskia Schreiber. Lieber will das Paar für sich stehen, die Menschen vor Ort begeistern – und sich bestenfalls beim Text nicht verhaspeln.