Welcher Frühling darf's denn sein?

Wer den Frühling nicht erwarten kann, kann sich einfach aussuchen, wann er beginnen soll. Eine Glosse unseres Autors Ulf Lippmann.

Endlich Frühling! Jetzt auch offiziell. Der Winter hat sich ja in den vergangenen Wochen sehr zurückgehalten und die Schneeglöckchen haben den Vorfrühling schon längst eingeläutet, aber am heutigen 1. März beginnt er auch offiziell. Zumindest für die Wetterkundler, denn die haben der Einfachheit halber das Jahr in vier glatte Viertel geteilt, um das Wetter besser erforschen zu können. Astronomischer Schnickschnack wie die Tag-und-Nacht-Gleiche kümmert die Meteorologen wenig und uns kann es freuen, dass der Frühling schon drei Wochen vor dem Frühling beginnt. Vielleicht etwas verwirrend, aber irgendwie schön. Dass der Frühling bei den Meteorologen auch drei Wochen früher zu Ende ist, als bei den Astronomen macht nix, denn dann ist ja immerhin Sommer. Erst bei Herbst und Winter wechsle ich wieder die Seiten. Die sollen nämlich gerne später beginnen und dafür früher enden. Wie gut, dass wir die Wahl haben.