Hilfe bei Formularen, Fristen und Paragrafen: Sozialverband VdK startet Sprechstunde in Mindelheim

Welche Anträge muss ich ausfüllen, um Hinterbliebenenrente zu bekommen? Wie viel Bürgergeld steht mir zu? Die Krankenkasse lehnt eine Leistung ab – was muss ich tun? Bei diesen Fragen und noch vielen weiteren unterstützt der Sozialverband VdK. In Mindelheim gibt es ab September wieder eine monatliche Sprechstunde in der Geschäftsstelle des Verbands, bei der „Menschen, die ein Problem haben, an die richtige Stelle gelotst werden“, wie es Ortsvorsitzender Theodor Oelrich beschreibt.

VdK-Ortsvorsitzender Theodor Oelrich: „Wir wollen präsent sein“

Die Sprechstunde ist an sich nicht neu: Bereits vor einigen Jahren gab es das Angebot in Mindelheim, dieses wurde aber mit der Corona-Pandemie eingestellt. Inzwischen habe sich auch personell viel im Vorstand geändert, erklärt Oelrich, der seit zwei Jahren Vorsitzender ist. Er habe es mit anderen Mitgliedern initiiert, dass die Sprechstunde wieder stattfindet. „Wir wollen präsent sein, näher am Menschen“, sagt Oelrich. Grundsätzlich sei man bei ihnen richtig, wenn „man irgendein Problem hat, das das Sozialgesetzbuch betrifft.“ Für die Sprechstunde müsse man auch kein Mitglied des VdK sein.

Richtige Rechtsberatungen könnten hingegen nur in den VdK-Kreisgeschäftstellen stattfinden, die nächste ist in Memmingen. Die Sprechstunde werde einmal im Monat von Ehrenamtlichen abgehalten. Diese leiten weiter an die richtige Beratungsstelle, unterstützen beim Bürokratiedschungel oder hören auch einfach nur zu. Mit der Sprechstunde will der VdK-Ortsverband auch mehr auf sich aufmerksam machen und das Interesse am Ehrenamt wecken: „Jeder Interessierte ist herzlich willkommen“, sagt Vorsitzender Theodor Oelrich.

Die Sprechstunde findet am ersten Mittwoch im Monat statt

Ab dem dritten September findet vorerst monatlich wieder die Sprechstunde des VdK-Ortsverbands in der Geschäftsstelle in der Maximilianstraße 27a statt. Zukünftig ist die Sprechstunde immer am ersten Mittwoch des Monats von 18.30-19.30 Uhr geplant.