Wie Künstliche Intelligenz das Unterallgäu künftig vor Hochwasser schützen könnte

Das verheerende Hochwasser im Juni 2024 hat gezeigt, wie schnell Bäche und Flüsse über die Ufer treten und immense Schäden anrichten können. Das so weit wie möglich zu verhindern, ist eine Aufgabe des Katastrophenschutzes. Um die Menschen, die von einem Hochwasser betroffen sein könnten, so früh wie möglich warnen zu können, braucht es jedoch Informationen. Wie hoch sind die Wasserstände, wie stark der Niederschlag? Wie viel Feuchtigkeit können die Böden noch aufnehmen? Die Datenlage im Unterallgäu dazu ist, gelinde gesagt, mehr als überschaubar. Doch ein neues Projekt, das nun erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, soll das ändern: Künstliche Intelligenz soll dabei helfen, „vor die Welle zu kommen“ und so die Bevölkerung und Infrastruktur zu schützen.

Auf die Idee war man durch den Landkreis Günzburg gekommen, wie Landrat Alex Eder zu Beginn der Sitzung der Lokalen Aktionsgruppe Kneippland Unterallgäu erläuterte. Dort habe man 2024 – anders als in den meisten anderen Orten – bereits viel früher gewusst, dass ein starkes Hochwasser auf die Region zurollen wird. Grund dafür: Die Daten der Wasserkraftwerke im Landkreis Günzburg waren ebenso wie Informationen von Hochwasser- und Wetterdiensten in eine Software eingespeist worden, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz eine Vorhersage treffen konnte.

KI soll Hochwasser im Unterallgäu vorhersagen

Ein ähnliches System, nur besser und genauer, kann sich Isabell Sittner-Zehner auch im Unterallgäu vorstellen, die diese Idee nun präsentierte. Gerade sei man dabei, ein Leistungsverzeichnis zu erstellen, was eine Software können muss, erklärte die Leiterin des Sachgebiets „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ am Landratsamt. Es werde günstiger, je mehr Landkreise sich beteiligen, „aber billig ist es nicht“. Sittner-Zehner ist mit den Kreisen Günzburg und Neu-Ulm sowie der Stadt Memmingen in Kontakt, um ein Netzwerk zu schaffen und – wenn alle mitziehen – den KI-Hochwasserschutz einzuführen.

Stimmen die Kreisgremien dafür, würde in einem ersten Schritt eine Projektstudie durchgeführt, an welchen Stellen welche Sensoren nötig sind, etwa zu Wasserstand, Bodenfeuchte oder Niederschlag. Diese in der ganzen Region verteilten Sensoren sollen dann „Daten, Daten, Daten“ gewinnen, die wiederum in einem zweiten Schritt in eine KI-gestützte Analyseplattform laufen.

Die Künstliche Intelligenz erzeugt einen „Echtzeitzwilling“ des Unterallgäus

Diese Software wertet die Informationen aus und gibt eine Prognose ab: Der „digitale Echtzeitzwilling“ ist eine Landkarte, in der man im Vorfeld sieht, wo ein Fluss über die Ufer treten wird und wie stark, erklärte Sittner-Zehner. So könne man nicht nur die Bevölkerung rechtzeitig warnen, sondern beispielsweise auch den Rettungsdienst, der im Juni 2024 an manchen Stellen wegen überfluteter Straßen plötzlich nicht mehr weiterkam.

Die meisten KI-Systeme würden kritische Punkte, die sogenannten „points of danger“ errechnen, wie Sittner-Zehner erläuterte. „Die bekommt auch die Feuerwehr vor Ort, damit sie gemeinsam mit anderen Beteiligten vorbereitende Maßnahmen ergreifen kann.“ Man könne das Wasser zwar nicht zum Versiegen bringen, aber umleiten, und so Infrastruktur und Menschen schützen.

KI-Hochwasserschutz ist für Landrat Eder ein „wahnsinnig wichtiges Projekt“

Landrat Eder hält den KI-Hochwasserschutz für ein „wahnsinnig wichtiges Projekt“. Positiv wertet er, dass darin auch die kleineren Gewässer dritter Ordnung erfasst werden, also die Bäche, die 2024 viele Probleme gemacht hatten. Was die Kosten für das KI-System betrifft, müsse man sich mit den anderen Landkreisen abstimmen, es werde eine Ausschreibung geben. Genaue Zahlen wurden in der Sitzung nicht genannt. Branchenüblich ist – je nachdem, was das System kann – eine fünf- bis sechsstellige Summe.

„Maximales Interesse“ habe das Unterallgäu laut Eder daran, dass das Ost- und das Oberallgäu mit dabei sind. Sittner-Zehner sagte, sie stehe mit den beiden Landkreisen in Kontakt und halte diese auf dem aktuellen Stand, doch eine Zusage gebe es bislang nicht. Auch die Wasserwirtschaftsämter und die Feuerwehren sollen langfristig in das Projekt eingebunden werden, so Sittner-Zehner. Es gebe noch viel zu tun, kündigte sie an. „Heute ist nur die Auftaktveranstaltung.“

Zuspruch für das Hochwasserschutzprojekt im Unterallgäu

Eder wollte die Sitzung für ein Stimmungsbild nutzen. Und aus dem Gremium kam viel Zuspruch. Babenhausens Bürgermeister Otto Göppel etwa, dessen Ort massiv vom Juni-Hochwasser betroffen war, freute sich darüber, „wenn sich im Landkreis etwas bewegt“. Man habe sich ebenfalls bereits Gedanken über Sensoren gemacht. Bad Wörishofens ehemaliger Bürgermeister Paul Gruschka glaubt, dass ein regionales KI-System schneller zu implementieren sei als ein eigener Hochwasserschutz für jede Gemeinde. Und die Kosten dafür müssten auch ins Verhältnis zu möglichen Schäden gesetzt werden, die in die Millionen gingen. „Gefahrenabwehr ist gut investiertes Geld“, befand er.