Hochwasser-Schaden am Maristenkolleg: 1,4 Millionen für Sanierung

Mindelheim

Hochwasser im Maristenkolleg: 1,4 Millionen für Sanierung

Das Mindelheimer Maristenkolleg wurde vom Hochwasser 2025 schwer getroffen. Fast hätten die Räume im Keller dauerhaft geschlossen werden müssen, doch es kam anders.
Von Sandra Baumberger
    Weihbischof Florian Wörner (links) und der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg; Peter Kosak, bedankten sich bei Bernhard Pohl für seine unbürokratische Hilfe nach dem massiven Hochwasserschaden am Mindelheimer Maristenkolleg.
    Weihbischof Florian Wörner (links) und der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg; Peter Kosak, bedankten sich bei Bernhard Pohl für seine unbürokratische Hilfe nach dem massiven Hochwasserschaden am Mindelheimer Maristenkolleg. Foto: Sandra Baumberger

    Als im vergangenen Juni weite Teile des Unterallgäus überflutet wurden, blieb auch das Mindelheimer Maristenkolleg nicht verschont: Die Räume im Keller wurden so schwer in Mitleidenschaft gezogen, dass das zuständige Schulwerk der Diözese bereits darüber nachdachte, sie dauerhaft zu schließen, sagte dessen Direktor Peter Kosak nun bei einem Vor-Ort-Termin. Doch glücklicherweise kam es ganz anders.

    Zum Problem war damals weniger die Mindel geworden, die direkt an der Schule vorbeifließt, als vielmehr das Grundwasser: Es drang durch die Bodenplatte in den Keller ein. Zwar stand es dort nur wenige Zentimeter hoch, doch das genügte, um einen Millionenschaden zu verursachen. Denn über den Putz war das Wasser auch in die Wände gezogen. „Das war eigentlich ein Totalschaden“, erinnert sich Kosak. In den folgenden Monaten wurden die Räume komplett entkernt und saniert, die letzten sollen in den nächsten Wochen fertig sein.

    An drei Schulen des Schulwerks entstand durch das Hochwasser ein Schaden von 2,5 Millionen Euro

    Laut Kosak hätte sich das Schulwerk die Sanierung allein nicht leisten können. Denn neben dem Maristenkolleg wurden auch die Maria-Ward-Realschule in Schrobenhausen und das St.-Thomas-Gymnasium in Wettenhausen vom Hochwasser schwer getroffen, der Gesamtschaden belief sich auf 2,5 Millionen Euro. Die kirchlichen Schulen bekamen keine Hochwasserhilfe vom Freistaat und hätten die Kosten allein schultern müssen – wenn sich der hiesige Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl nicht für sie starkgemacht hätte: Über die Fraktionsinitiative bekamen sie insgesamt 1,4 Millionen Euro.

    Das Hochwasser im vergangenen Juni hat im Keller des Mindelheimer Maristenkollegs einen Schaden von rund 1,2 Millionen Euro verursacht. In den nächsten Wochen soll die Sanierung abgeschlossen werden.
    Das Hochwasser im vergangenen Juni hat im Keller des Mindelheimer Maristenkollegs einen Schaden von rund 1,2 Millionen Euro verursacht. In den nächsten Wochen soll die Sanierung abgeschlossen werden. Foto: Sandra Baumberger

    Dafür, dass Pohl die Schulen nicht habe im Regen stehen lassen, bedankten sich Kosak und Weihbischof Florian Wörner mit einem besonderen Geschenkkorb: Er enthielt einen Regenschirm des Schulwerks, ein Regencape, einen Regenmesser, eine Sonnenbrille – „weil Sie uns Sonnenschein geschenkt haben“ – und Samentütchen. „Sie haben uns wirklich aus der Klemme geholfen“, betonte der Weihbischof. Immerhin seien die Schäden mit erheblichen Einschränkungen für die Schülerinnen und Schüler verbunden gewesen, die neben Klassenzimmern auch etliche im Keller untergebrachte Fachräume nicht mehr nutzen konnten.

    Die Verantwortlichen hoffen nun, von weiteren Überflutungen verschont zu bleiben. Denn die Gebäudehülle kann laut Kosak nicht abgedichtet werden. Einen neuen Wasserschaden gibt es bereits: Wegen einer Kanal-Rückspülung der Stadt sprudelte Abwasser aus den Toiletten im Bereich des Marionettentheaters. Den Schaden kann Karin Dobrindt, die Rektorin des Gymnasiums, zwar noch nicht beziffern, er wird aber erheblich geringer sein als zuletzt und ist zudem von einer Versicherung abgedeckt.

