Hochzeitsfeier in Mindelheim endet in Schlägerei

„Es sollte eigentlich der schönste Tag im Leben der beiden Ehepartner werden“, schreibt die Polizei in ihrem aktuellen Bericht vom Wochenende. Doch bei einer Hochzeit in Mindelheim kam es ganz anders: Im Forum fand am Samstagabend eine Hochzeit statt, die ein ungebetener Gast mehrere Male störte.

Hochzeit in Mindelheim: Streit eskaliert

Obwohl er mehrfach gebeten wurde, die Räumlichkeiten zu verlassen, kam er immer wieder zurück und weigerte sich zu gehen. Daraufhin kam es zum Streit auf dem Parkplatz des Forums – und dieser eskalierte.

Aus der verbalen Auseinandersetzung wurde ein körperlicher Streit, ein Hochzeitgast wurde durch Tritte in den Rippenbereich verletzt. Die Polizei sprach daraufhin gegen den ungebetenen Gast einen Platzverweis aus. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen diverser Delikte.

Mehrere Einsätze für die Polizei in Mindelheim

Das war jedoch nicht der einzige Einsatz für die Mindelheimer Polizei am Samstag: Die Beamten mussten außerdem zum Mittsommernachtsfest im Stadtgraben fahren, weil ein Betrunkener vor Ort mehrere minderjährige Mädchen belästigt hatte. Die Polizei sucht zu dem Vorfall weitere Menschen, die möglicherweise betroffen sind, sowie Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Mindelheim

Einwohner : 16.226 (Stand: 31.12.2023)

Bürgermeister : Dr. Stephan Winter (CSU)

Lage : 607 Meter über Normalnull

Fläche : 56,44 Quadratkilometer

Postleitzahl : 87719

KFZ-Kennzeichen: MN

Bekannte Bauwerke in Mindelheim : Mindelburg, Oberes Tor

Feste und Veranstaltungen in Mindelheim: Frundbergfest (alle drei Jahre), Helfensteiner Tag, Mondlicht Open Air, Faschingsumzug

Homepage : www.mindelheim.de