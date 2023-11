Höfen

Männer geraten in Metzgerei in Streit

Mit einem Streit in einer Metzgerei in Höfen haben zwei Männer die Polizei auf den Plan gerufen.

In einer Metzgerei in Höfen bei Ettringen sind am Samstag zwei Männer aneinandergeraten. Auf dem Parkplatz hatte der Streit ein Nachspiel.

Zwei Männer sind am Samstagvormittag in einer Metzgerei in Höfen aneinandergeraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung endete laut Polizei in einem Geschubse, bei dem jedoch niemand verletzt wurde. Als die Männer dann aber die Metzgerei verlassen hatten, fuhr einer der Männer rasant mit seinem Auto davon. Wäre sein Kontrahent nicht auf die Seite gesprungen, hätte es zu schlimmeren Verletzungen kommen können, so die Polizei. Sie sucht nun nach dem Autofahrer und nimmt unter der Telefonnummer 08247/96800 Hinweise zu dem Vorfall entgegen. Worüber die Männer in Streit geraten waren, blieb offen. (mz)

