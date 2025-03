Hofflohmarkt: Schnäppchenjäger und Trödel-Fans erwartet ein Einkaufsparadies

Im vergangenen Jahr machten 119 Haushalte mit - ein neuer Rekord. Diesmal sollen es natürlich noch ein paar mehr werden, denn der Hofflohmarkt in Bad Wörishofens Gartenstadt geht 2025 in die nächste Runde. Der Termin steht jetzt fest.

In Bad Wörishofen ist es am Samstag, 24. Mai, wieder soweit. In der Gartenstadt - Bad Wörishofens größtem Stadtteil - verwandeln sich Hofeinfahrten, Gärten und Garagen in Tummelplätze für Schnäppchenjäger.

Der Hofflohmarkt in der Gartenstadt war in den Vorjahren ein großer Erfolg. Viele Bewohnerinnen und Bewohner räumen Keller, Dachböden und Garagen und sorgen so für ein buntes Angebot vor der eigenen Haustür. Am 24. Mai kann ab 10 Uhr verkauft werden. Der Flohmarkt dauert offiiziell bis zirka 16 Uhr. „Aber jeder kann noch länger verkaufen oder einfach die Nachbarn und Freunde danach zum Grillen und gemütlichen Beisammensein einladen“, schreibt Organisator Robert Wurm. Denn darum geht es diesem Ereignis eigentlich vor allem: „Bei hoffentlich schönem Wetter wollen wir unsere Nachbarschaft kennenlernen, und zusammen draußen zu sein.“

Einen Stand können alle anbieten, die in der Gartenstadt wohnen. Heuer wird erneut ein Unkonstenbeitrag von fünf Euro dafür verlangt. Teilnehmen dürfen nur private Verkäuferinnen und Verkäufer, die Flohmarktartikel müssen auf Flächen aufgebaut werden, die zum Haus gehören. Öffentliche Flächen dürfen nicht genutzt werden.

Mit Luftballons oder Plakaten soll auf die Flohmarktstände hingewiesen werden, damit sich die Schnäppchenjäger schnell zurecht finden. Anmelden kann man sich unter der Telefonnummer 0179/7514119 oder info@gartenstadtflohmarkt.de, weitere Infos gibt es unter www.gartenstadtflohmarkt.de. Dort gibt es auch einen Lageplan mit den teilnehmenden Grundstücken.