Strom und Wärme für die Menschen in Hohenreuten

Als die jetzige Lage noch nicht absehbar war, wurde für Hohenreuten ein Fernwärmenetz geplant. Davon profitieren nun die Bürgerinnen und Bürger.

Energie, die vor Ort erzeugt und verbraucht wird, das ist ein Konzept, das man seit Kurzem im Hohenreuten bei Oberrieden praktiziert. Die Technik dahinter ist allerdings nicht neu: Sogenannte Holzvergaser gab es bereits zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs, wo Fahrzeuge wie der Opel P4 mit diesem Antrieb auf unseren Straßen unterwegs waren, wie Stefan Wörz bei der Einweihungsfeier der Heizkraftanlage seines Bruders Thomas in Hohenreuten erklärte.

Die Anlage von Thomas Wörz erzeugt Strom und Wärme aus getrockneten Hackschnitzeln. Sie ist jedoch ausgereifter, kompakter und ungleich effektiver als damalige Modelle. Bürgermeister Robert Wilhelm erklärte, dass die Gemeinde im Zuge der anstehenden Erneuerung der Abwasserkanäle, die bereits 2019 im Gespräch war, überlegte, ob es nicht sinnvoll wäre, gleichzeitig die Voraussetzungen für ein Fernwärmenetz zu schaffen. Wilhelm betreibt selbst privat zwei Fernwärmenetze und konnte mit seiner Erfahrung das Projekt gezielt unterstützen und vorantreiben.

Im Rückblick sind die Menschen in Hohenreuten froh, dass sie bei "Gas und Glas" nicht zum Zug kamen

Damals wurden im Unterallgäu Gasleitungen in Kombination mit Glasfaser verlegt. Doch Hohenreuten war zu klein, der Aufwand zu groß und unrentabel für die Firma Erdgas Schwaben. Viele Bürgerinnen und Bürger hätten gerne das zu dieser Zeit sehr günstige Gas als Energieträger bezogen. Wie froh sind sie heute bei den jetzigen Preisen, dass das nicht geklappt hat!

Im Frühjahr 2020 fand ein Informationsabend durch die Gemeinde statt und nach sämtlichen behördlichen Anträgen, Baubewilligungen und Ausschreibung der Arbeiten wurde das Projekt „Abwasser-, Fernwärme- und Glasfaserleitung“ in Hohenreuten aktiviert. Gleichzeitig suchte die Gemeinde nach Abnehmern für die Fernwärme, da die Anlage erst ab zehn Nutzern rentabel ist – das war dann aber kein Problem.

Baubeginn des Projektes war im November 2020. Innerhalb eines Jahres wurden die Abwasserkanalarbeiten in Hohenreuten fertiggestellt, die Fernwärmeleitung sowie das Glasfasernetz (soweit gewünscht) verlegt. Im Herbst 2021 befanden sich rund 2000 Meter fertig verlegte Heizungsrohre in Hohenreuten – und die waren bereits warm. Die erste Wärmelieferung erfolgte pünktlich am 1. Dezember an die Häuser von Alfred Bäurle und Franz Holzmann. In der Endausbaustufe werden voraussichtlich 28 Häuser in Hohenreuten mit nachhaltig produzierter Wärme beliefert.

Das Blockheizkraftwerk in Hohenreuten erzeugt Wärme und Strom

Bei der Einweihungsfeier bei der Firma Wörz führte Thomas Wörz kleine Gruppen durch die Anlage und erläuterte die Funktionsweise. Da gab es das Hackschnitzellager: die Hackschnitzel optimal getrocknet und zuvor ausgesiebt, sodass die notwendige Größe von acht bis 55 Millimeter eingehalten wird. Das Holz bezieht Wörz aus Wäldern im Umkreis von 50 Kilometern bei Forstbetrieben, die er kennt. Mit Hackschnitzelaufbereitung hat er Erfahrung, bereits seit drei Jahren gehört dies zu seinem Geschäftsbereich. Die Holzteilchen, die zu klein sind, werden gesammelt und als Pferdeeinstreu verkauft, Teilchen die zu groß sind, nochmals geschreddert.

Ein Blockheizkraftwerk besteht aus einem Verbrennungsmotor, der einen Generator antreibt und damit Strom erzeugt. Der Holzvergaser produziert Gas mit einer Temperatur von 600 bis 700 Grad Celsius, das heruntergekühlt und in den Motor gespeist wird, der Wärme und Strom erzeugt.

Die Abwärme des Motors wird zum Heizen von Hallen oder Häusern verwendet, oder in ein Fernwärmenetz eingespeist, wie in Hohenreuten. Durch die Einspeisung des Stromes an den regionalen Stromabnehmer und die Wärme an die Gemeinde wird auch hier regional und nachhaltig gearbeitet.

Das Wärmenetz in Hohenreuten ist ein Vorzeigeprojekt

Bei einer Verarbeitung von etwa 300 Kubikmetern Hackschnitzel bleiben nur etwa sechs Kubikmeter in Form von Kohlestaub übrig. Wörz plant, diesen an Firmen mit entsprechenden Anlagen als Heizmaterial zu verkaufen. Seine Anlage läuft 24 Stunden am Tag und jedes Haus im Netz hat einen Pufferspeicher, sodass Verbrauchsspitzen abgefedert werden.

Marietta Fink (mit Louisa) und Armin Wanner waren die Ersten, die einen Vertrag für den Anschluss ans Wärmenetz unterschrieben haben. Foto: ulla.gutmann@mail.de

Einer der Kunden ist Familie Bertele. Robert Bertele mit Frau Evi und Sohn Leonhard sind sehr zufrieden. Die Familie hatte zuvor eine Nachtspeicherheizung, mit Strom betrieben. Zwei Holzöfen sind weiterhin in Betrieb. Armin Wanner, der ebenfalls die Einweihungsfeier besuchte, berichtete: „Wir waren die Ersten, die einen Vertrag für den Anschluss des Wärmenetzes unterschrieben haben, obwohl wir noch keine Genehmigung für die Baupläne unseres Bungalows hatten.“ Jetzt wird seine Familie im neuen Bungalow mit Fernwärme versorgt und er freut sich, in der jetzigen Situation vergleichsweise günstige Energie beziehen zu können. Ein Vorzeigeprojekt, das zeigt, wie auch kleine Gemeinden für die Energieversorgung ihrer Bürger sorgen können.