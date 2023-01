Zwei Schulkinder in Hohenreuten von Auto angefahren

Autofahrer verhindert dank Vollbremsung Schlimmeres. Nur eines der Kinder wurde leicht verletzt.

Zwei Schulkinder sind in Hohenreuten bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch angefahren worden. Laut Polizei waren die Kinder aus einem Schulbus ausgestiegen und wollten hinter dem Bus die Straße überqueren. Ein Autofahrer, der in Richtung Oberrieden fuhr, sah die Kinder zu spät und erfasste sie.

Das Auto fuhr einem der Schüler über den Fuß

Einem Kind rollte der Wagen über den Fuß, das zweite Kind wurde nach hinten umgeworfen, blieb aber glücklicherweise dank des Schulranzens unverletzt. Der Autofahrer konnte dank einer Vollbremsung Schlimmeres verhindern. Das verletzte Kind wurde zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. (mz)