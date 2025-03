Autobahn nach Unfall auf der A96 gesperrt

Auf der Autobahn A96 in Fahrtrichtung München hat sich am Samstagmittag auf Höhe der Anschlussstelle Holzgünz ein Unfall ereignet, in den drei Fahrzeuge verwickelt waren. Laut Zeugen, so die Polizei, fuhr demnach ein 22-Jähriger viel zu dicht hinter einem 26-Jährigen auf dem linken Fahrstreifen. Als der 26-Jährige auf den rechten Fahrstreifen wechselte, wollte ihn der 22-Jährige sofort überholen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Auto und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dadurch wurde der 22-Jährige nach links in die Mittelleitplanke und der 26-Jährige nach rechts in die äußere Leitplanke geschleudert. Die beiden jungen Männer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ihre Autos waren nicht mehr fahrtauglich und wurden abgeschleppt. Ein weiteres Auto wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Insgesamt beziffert die Polizei den Sachschaden auf rund 50.000 Euro. Die A96 war wegen des Unfalls in diesem Bereich rund eine Stunde komplett gesperrt. (mz)

