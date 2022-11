Landwirtschaftsministerin Kaniber beim Unterallgäuer Agrartag

"Landwirtschaft im Spannungsfeld" lautet der Titel des Unterallgäuer Agrartags in Holzgünz und Spannungen gab es auch dort.

Eingeladen zum 12. Unterallgäuer Agrartag im HoSchMi-Stadel in Holzgünz hatte die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) noch deren ehemaliger Parteikollege Franz Pschierer. Deshalb hatte sie einen ordentlichen Seitenhieb für dessen Wechsel zur FDP parat. Deutliche Worte fielen auch bei der Podiumsdiskussion mit der Staatsministerin, dem Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Leopold Herz (FW), der Unterallgäuer Kreisbäuerin Irmgard Maier, dem KWS Beratungsstellenleiter für Schwaben und praktizierenden Landwirt Ernst-Arthur Bommer sowie Richard Mergner vom Agrarbündnis Bayern Bund Naturschutz in Bayern. Themen waren das Tierwohl, die Düngemittelverordnung und die stark gestiegenen Preise für Futter, Diesel und Dünger.

Kanibers einleitendes Statement zur bayerischen Agrarpolitik kam beim Treffen der landwirtschaftlichen Verbände unterschiedlich an. Richard Mergner (BN) etwa bezeichnete ihren Auftritt als „Wahlkampfrede“ und wähnte sich gar „in der falschen Veranstaltung“. Er kanzelte zudem Brommers Impulsreferat zur aktuellen Situation in der Landwirtschaft als „Beschimpfungen in allgemeiner Form“ ab und sagte: „Ich glaube, dass die Landwirtschaft in Bayern nur eine Zukunft hat, wenn sie sich öffnet“. Er vertrete „einen Verband mit 265.000 Mitgliedern und Förderern in Bayern ohne jegliches Sponsoring“, betonte Mergner. Die Landwirtschaft sei „Opfer des Klimawandels, aber leider auch ein Stück weit Verursacher der Emissionen“. Seiner Meinung nach werde die Gesellschaft bereit sein, die Umstellung der Tierhaltung zu finanzieren.

Die Arbeit, die die Bauern täglich leisten, bleibe den Verbrauchern verborgen, glaubt Kreisbäuerin Irmgard Maier

Den Ausführungen Mergners hielt der Abgeordnete Leopold Herz entgegen, dass sein Sohn einen Biobetrieb mit Mutterkuhhaltung bewirtschafte, er aber von Passanten als Tierquäler beschimpft werde, wenn er mit einem Stock in der Hand die Rinder von einer Weide zur nächsten treibe: „Ein Ergebnis Ihrer Politik, des Bund Naturschutz.“ Diese Politik wolle auch den deutschen Schweinehaltern den Garaus machen und habe bereits viele Hühnerhalter vertrieben. „Dass der größte Eierproduzent in Lettland jetzt den deutschen Markt beliefert, das kann’s nicht sein“, klagte Herz. Die letzten 50 Jahre seien die Nahrungsmittel einfach zu billig gewesen, ergänzte er selbstkritisch: „Wir Politiker haben eine Konzentration zugelassen auf vier große Lebensmittelkonzerne, die 85 Prozent des Marktes beherrschen.“

Die Unterallgäuer Kreisbäuerin Irmgard Maier machte deutlich, dass hierzulande der durchschnittliche Milchviehbauer 53 Kühe hält. Die Menschen sähen nur die großen Maschinen auf den Feldern; die immense Arbeit, die Bauern tagtäglich leisten, die bleibe aber verborgen. „Zuerst kommt die Kuh, und dann die Familie“, sagte sie und plädierte für ein Praktikumsjahr für alle Schulabgänger.

Kaniber sagte, dass Bayern nur dank der Bauern ein starkes Land sei. Erst der Ukraine-Krieg hätte den Menschen die Augen dafür geöffnet, wer sie eigentlich ernährt. Ein Landwirt ernähre heute 140 Menschen, für diese Leistung erwarte sie von der Gesellschaft viel mehr Respekt. Kaniber kritisierte die Gasumlage der Bundesregierung – andere Länder Europas hätten sofort eine Gaspreisbremse eingeführt – und forderte unter anderem, die Energiesteuern auf ein Mindestmaß abzusenken, die kalte Progression auszugleichen und die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel abzusenken.