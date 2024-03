Solidarische Landwirtschaft Honsolgen: „Wir stehen zusammen“

Der Wintereinbruch zerstörte die Folientunnel der Solidarische Landwirtschaft bei Honsolgen. Wie es weitergeht und was Gründerin Nadja Wehle optimistisch stimmt.

Nadja Wehle kann wieder lachen. Die beiden Folientunnel ihrer Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) sind wieder aufgebaut. Darunter spitzen schon die ersten Salate aus dem Boden, auch Radieschen, Karotten und Pastinaken sind angepflanzt, die kleinen Paprikapflänzchen sind pikiert. Seit 2021 verwirklicht Nadja Wehle – anfangs zu zweit, jetzt alleine – im und rund um die beiden Folientunnel ihr Projekt der Solidarischen Landwirtschaft. Auf knapp 5000 Quadratmetern Gesamtfläche wird das Gemüse angebaut. Unterstützt wird sie dabei von 29 Ernte-Teilern, die sporadisch vorbeikommen und mitanpacken. Zwei bis drei Stunden arbeite sie pro Woche durchschnittlich mit, berichtet eine Ernte-Teilerin aus Türkheim, die gerade Paprikapflänzchen in kleine Töpfe steckt. Auch Jugendliche einer Münchner Montessori-Schule sind inzwischen jede Woche mit am Start, pflanzen, graben um und ernten. „Nachhaltigkeit steht dort quasi im Stundenplan, sie machen das im Rahmen ihrer Projektarbeit“, berichtet die Wehle, die in Honsolgen lebt. Das Stück Land hat sie von der Gemeinde Waal gepachtet.

Der Nachbar half beim Schneeräumen

Drei Monate lang sah es gar nicht gut aus für das Solawi-Projekt zwischen Bronner Weiher und Honsolgen. Der heftige Wintereinbruch Anfang Dezember hatte die beiden Folientunnel komplett zerstört. Nur mithilfe eines Nachbarn, der den Schnee per Traktor wegräumte, konnten sich Nadja Wehle und ihren Mitstreiter damals den Weg zur Solawi bahnen. „Eine Woche lang schaufelten fünf bis sieben Leute den vielen Schnee von den Tunneln“, berichtet die 42-Jährige. Doch die Folientunnel waren nicht mehr zu retten, sie waren eingeknickt. Und darunter: erfrorene Salate und Wintergemüse, das nicht mehr wachsen konnte.

„Es sah schlimm aus. Auch der Ernteschaden war enorm und hat uns um etwa ein viertel Jahr zurückgeworfen“, berichtet Wehle. Trotz allem stand für sie schnell fest: Es soll weitergehen. Denn so schlimm der Schaden auch war, zeigte er doch auch Gutes: „Wir sind dadurch das geworden, was es sein soll: Wir stehen zusammen, es ist wie eine neue Zeit“, meint Wehle.

Zusammen geholfen haben die Solawi-Betreiber auch beim Wiederaufbau: 25 Helfer packten am vorigen Samstag mit an und binnen kurzer Zeit standen die beiden neuen Folientunnel. Die Kosten von rund 10.000 Euro wurden zu einem Drittel von den Ernte-Teilern selbst und über Spenden finanziert, die kurz vor Weihnachten noch eingegangen waren, berichtet Nadja Wehle. Denn eine Versicherung gibt es für die offiziell als „Wandertunnel“ bezeichneten Einhausungen nicht.

So geht die Honsolgener Solawi nun in ihre vierte Saison. Vor allem die vorige im Jahr 2023 sei hervorragend verlaufen, erzählt Wehle: „Es war unser bestes Jahr. Wir haben uns ein gutes Fundament geschaffen, haben einen Brunnen geschlagen und sogar eine Förderung für einen Klein-Traktor erhalten.“

Viele Personen teilen die Ernte

Jeder Interessierte kann bei der Solidarischen Landwirtschaft Anteile zeichnen und wird somit zum Ernte-Teiler; denn er oder sie bekommt dafür jede Woche frisches Gemüse. Ein Anteil kostet derzeit 85 Euro pro Monat und soll den wöchentlichen Bedarf einer Familie ein Jahr lang abdecken. Geplant sei, dass für die Anteile künftig Gebote abgegeben werden können, damit auch finanziell schwächer gestellte Menschen teilhaben können.

Ausgegeben wird das Gemüse immer am Donnerstag. „Viele Sorten landen dann in jeder Kiste“, berichtet Wehle. Dabei kommt es durchaus vor, dass das ein oder andere Erntegut nicht den gängigen Bildern entspricht. Denn die Handelsnorm spielt bei der Solawi keine Rolle. Doch egal, ob krumm oder gerade, schmecken tun sie alle. Somit gibt es bei der Solawi keine Ausschussware.

Alles ist Bioqualität

Angebaut wird alles in zertifizierter Bioqualität, lange Transportwege gibt es nicht. Im Gegenteil: Viele Ernte-Teiler hätten sich inzwischen vernetzt und holen die Gemüsekisten auch für die anderen mit ab, berichtet die Initiatorin. Ihr Wunsch für die Zukunft? „Noch mehr Familien ernähren“, sagt Wehle: „Ich denke, 60 bis 80 könnten davon leben. Es wäre schön, wenn wir noch mehr Ernte-Teiler gewinnen könnten, denn wir können jetzt wieder durchstarten“, meint die 42-Jährige, lacht und freut sich schon auf die kommende Saison.

Am Freitag, 22. März, findet um 18.30 Uhr im Deutschen Haus in Waal eine Info-Veranstaltung zur Solawi statt. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0157/52015396.