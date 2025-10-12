Hubschrauber im Einsatz: 15-jähriger Motocross-Fahrer erleidet schwerste Verletzungen

Auf der Motocross-Strecke südlich von Oberrieden hat es am Samstagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Laut Polizei war ein 15-Jähriger mit seiner Motocross-Maschine dort unterwegs, sprang über eine Anhöhe und stürzte bei der Landung. Andere Fahrer waren demnach nicht beteiligt. Der 15-Jährige zog sich schwerste Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Unfallklinik. An der Motocross-Maschine entstand ein minimaler Sachschaden.
Oberrieden
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden