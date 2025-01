Auf ein Wort – oder viele

Ist Ihnen auch schon mal aufgefallen, dass die Bezeichnung „Grußwort“ einigermaßen irreführend ist? Oder haben Sie schon mal erlebt, dass derjenige, der ein solches halten darf oder vielleicht auch muss, es bei nur einem Wort belässt? Stattdessen beinhaltet das im Programm so bescheiden angekündigte „Grußwort“ oft jede Menge Wörter, manchmal sogar seitenweise. Das ist für den, der sie aufgeschrieben hat und den, der sie vortragen muss, ja durchaus eine Arbeit ist und für den, der sie sich – gefangen in seiner Sitzreihe – anhören muss, ist es auch nicht immer ein Vergnügen. Zumal es oft ja nicht bei einem Grußwort voller Worte bleibt, sondern gleich mehrere Menschen zugegen sind, die wortreich grüßen und den Beginn der eigentlichen Veranstaltung hinauszögern. Erwähnt sei deshalb der Grußwort-Redner, der auf die Bühne stieg, ein fröhliches und vielleicht auch ganz klitzekleines bisschen übermütiges Hallo in die Runde warf – und unter tosendem Applaus zu seinem Platz zurückkehrte.

Sandra Baumberger

Grußwort

Mogelpackung