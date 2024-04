Bad Wörishofens geheimer Plan für die Innenstadt

Eine Menge Baustellen auf engem Raum in Bad Wörishofens Innenstadt - kann das Zufall sein? Natürlich nicht. Man muss nur genau hinschauen.

In Bad Wörishofen liebt man ja die Geheimniskrämerei, wenn es um kommunalpolitische Entscheidungen geht. Die neueste Aktion ist sogar so geheim, dass davon nicht einmal die Stadtverwaltung selbst etwas weiß. Es geht um die Baustellen.

Wer Grabungen nach Kabeln, Rohren und sonstigen Leitungen mag, sich an Steinschneidern, Baggern und Rüttlern erfreuen kann, war zuletzt in Bad Wörishofen genau richtig. Es gibt dort so viele Baustellen, dass sich eine geführte Tour nebst Audioguide anbieten würde.

Die Gleichzeitigkeit ist kein Versehen, sie ist ein geradezu genialer Plan

Wer dachte, die Gleichzeitigkeit wäre ein Versehen: weit gefehlt! Es handelt sich um einen geradezu genialen Plan, der bislang im Verborgenen funktionierte.

Wer sich einen Weg in die Innenstadt von Bad Wörishofen sucht, sitzt bereits in der gut geplanten Falle. Man umkurvt die erste Baustelle, folgt der zweiten Umleitung, der dritten, findet eine weitere Baustelle, weitere Abzweigungen – und nicht mehr raus aus dem Gewirr. Ortsfremde werden irgendwann aufgeben, es gibt keinen Ausweg. Sie werden ihre Autos in der Kurhaus-Tiefgarage abstellen, die immer noch erreichbar ist – danach ist Schluss mit Straße. Sie werden in den Restaurants essen, in den Cafés durchatmen, sie werden die Geschäfte in der Fußgängerzone entdecken und dort einkaufen, vielleicht übernachten sie gleich in einem der Hotels, wenn die Hoffnung geschwunden ist, das Baustellen-Labyrinth je wieder verlassen zu können. Das geheime Innenstadt-Konzept funktioniert. Man muss nur genau hinschauen.

