Buchstabensalat der Bürokratie

Es gibt Worte, die zaubern jedem Scrabble-Spieler ein Lächeln auf die Lippen. „Bürgermeisterdienstbesprechung“ wäre so eins, schließlich gäbe es dafür jede Menge Punkte. Sogar ein Umlaut ist noch dabei in diesem Wort: Das Ü bringt fünf Punkte! Der Erfinder von Scrabble wäre in diesem Jahr übrigens 125 Jahre alt geworden. Nachträglich alles Gute, Herr Butts!

Aber zurück zur Bürgermeisterdienstbesprechung. In einer solchen fallen auch immer wieder schöne Worte, die es so vermutlich nur in Deutschland gibt. Beim Treffen der Unterallgäuer Rathauschefinnen und -chefs ging es jüngst etwa um die neue Trinkwassereinzugsgebietsverordnung (übrigens nicht zu verwechseln mit der Trinkwasserschutzgebietsverordnung!). Herrlich für Scrabble - wäre da nicht eine Sache: Das Spielbrett ist zu klein für dieses schöne Wort. Nur 15 Buchstaben sind maximal drin bei Scrabble (weshalb übrigens auch die „Bürgermeisterdienstbesprechung“ rausfiele).

Aber es gibt ja auch immer noch andere Menschen, die an solchen Wörtern ihre Freude haben. Zum Beispiel jene, die sich gern die Zunge brechen. Gehören Sie auch dazu? Ein Test: Wiederholen Sie einfach dreimal ganz schnell: „Die Trinkwassereinzugsgebietsverordnung ordnet das Trinkwassereinzugsgebiet. Das Trinkwassereinzugsgebiet ordnet die Trinkwassereinzugsgebietsverordnung.“ Na, Zunge noch dran?