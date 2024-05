Der Regen und seine Vorteile

Das lange Feiertagswochenende nach Fronleichnam hätten wir uns irgendwie auch anders vorgestellt. Aber der Regen hat auch seine Vorteile.

Also irgendwie hatten wir uns das doch anders vorgestellt: Blumenzauber an Fronleichnam, vielleicht noch frei am Brückentag, dann ein schöner Start ins sonnige Wochenende - ist ja quasi schon fast Juni und damit Sommer. Das Wetter aber macht uns einen Strich durch die Rechnung. Die Temperaturen sinken, die Regenmenge steigt. "Schaltjahre sind Kaltjahre", hört man immer wieder.

Und ändern kann man ohnehin nichts daran. Also versuchen wir doch, das Beste aus der Situation zu machen. Bestimmt haben auch Sie im Winter so manches nicht mehr geschafft, was Sie eigentlich noch erledigen wollten: den Keller aufräumen. Die Vorräte sortieren. Die Ablage im Büro. Die Steuererklärung. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt dafür. Denn verpassen tut man draußen sowieso nichts - außer vielleicht eine wilde Schneckenparty um den Salatkopf. Und wer drinnen schon alles erledigt hat, setzt sich mit einem guten Buch, einer Tasse Tee und ein paar Keksen auf die Couch und macht es sich gemütlich. Nicht mal mehr sieben Monate bis Weihnachten. Man kann sich gar nicht früh genug darauf vorbereiten ...