Es war ein Schlechtwettertag, ich hatte nichts Wichtiges zu erledigen und konnte mir Zeit nehmen für Dinge, die im Alltag eher untergehen: zum Beispiel ein selbst gemachter Pizzateig. Natürlich mit Hefe. Ganz wenig Hefe, denn er sollte mehrere Stunden lang gehen. Rezept von einer italienischen Mamma oder so. Auf jeden Fall sollte der beste Pizzateig überhaupt entstehen, wenn man sich ans Rezept hält, hieß es. Fluffig und knusprig zugleich und einfach perfekt. Genau so wollte ich es haben: einfach einmalig.

Der Start war vielversprechend. Schon kurze Zeit nach dem 20(!)-minütigen Kneten (ein Dank an den Erfinder der Küchenmaschine!) wölbte sich der Hefeteig unter seinem Tuch. Nach zwei Stunden knetete ich ihn, wie in der Anleitung beschrieben, noch einmal durch. Und dann später gleich nochmal. Und noch einmal. Weil‘s ja so schön war. Inzwischen war es Abend geworden.

Und dann habe ich vermutlich den größten Fehler begangen: Statt ihn in bester Pizzabäcker-Manier in der Luft zu drehen und ihn weiter auseinanderzuziehen, habe ich den inzwischen sehr dehnbaren Teig mit brachialen Mitteln ausgerollt, habe ihn belegt, in den heißen Ofen getan – und was herauskam, war wirklich einmalig! Leider auf eine andere Art als gewünscht. Der Pizzateig war so zäh, dass er sich kaum mit einem Messer schneiden ließ. Immerhin hat die Pizza-Panne auch ihr Gutes: Ich weiß jetzt, dass meine Zähne fest im Kiefer sitzen ...