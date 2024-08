Ein bisschen Olympia steckt in jedem von uns

Es ist immer wieder schön, bei Olympischen Spielen diese Vielfalt im Sport zu erleben: Da wird im Fernsehen und in zahlreichen Livestreams gefochten, geritten, gesurft, gelaufen, gesprungen, gerudert und noch viel mehr, im besten Fall von einem Profi kommentiert und eingeordnet. Und irgendwie ist als Fernsehzuschauer immer auch wieder der Gedanke im Hinterkopf, wie man selbst sich in der jeweiligen Sportart anstellen würde.

Schritt, Trab und Galopp reiten: Alles kein Problem, aber von der Eleganz der deutschen Gold-Equipe weit entfernt. Eine Drehung um 180 Grad auf dem Schwebebalken würde man vielleicht gerade noch hinbekommen, dazu ein paar der schwungvollen Handbewegungen, die die Turnerinnen zwischen ihren eigentlichen Übungen vollführen. Dann beißt es aber schon aus. Gerudert ist man auch schon mal, gemütlich auf einem See ... und nach 20 Minuten taten einem Arme und Schultern weh. Dann schon lieber surfen. Ganz gechillt liegen die Männer und Frauen auf ihrem Brett, während sie auf die perfekte Welle warten - das wäre kein Problem. Die Welle zu reiten, ist dann allerdings schon eine ganz andere Kategorie.

Besinnen wir uns also auf die Grundlagen: Laufen. Und gehen. Kann quasi fast jeder von uns. Vielleicht halt nicht so schnell wie die Olympioniken. Aber Übung macht ja bekanntlich Meister. Vielleicht schaffen wir es mit dem richtigen Training noch bis 2028? Los Angeles, wir kommen! Und wenn es nichts wird mit der Medaille, ist es auch nicht schlimm: Dabeisein ist bei Olympia schließlich alles. Zur Not auch nur vor dem Fernseher.