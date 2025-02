Ein wohl abgewogener Liebesbeweis

Sie haben den Rat des Kollegen vom Mittwoch bereits befolgt und zum Valentinstag Backkäse in Herzform besorgt, wägen aber noch ab, ob das für Ihr Herzblatt wirklich schon Geschenk genug ist? Dann nichts wie los zum Discounter Ihres Vertrauens. Der wirbt nämlich in einem Sonderprospekt zum Valentinstag mit einem ganz besonderen Geschenk: einer Waage mit Körperfettanzeige und allem Pipapo. Hand aufs Herz: Welche(r) Beschenkte würde da nicht vor Freude ausflippen? Schließlich könnte die damit übermittelte Botschaft ja wohl kaum romantischer sein: „Ich liebe jedes Gramm an dir!“

Backkäse, Pralinen, Buttercremetorte und Waage ergeben ein ebenso gewichtiges wie romantisches Geschenk zum Valentinstag

Und es wird noch besser. Denn im Umkehrschluss heißt das ja: Je mehr man auf die Waage bringt, desto gewichtiger und damit größer ist die Liebe. Also wem da nicht das Herz aufgeht ... Außerdem schließt sich so auch der Kreis zum eingangs erwähnten Backkäse, bei dem es sich aus naheliegenden Gründen bitte schön nicht um ein Halbfettprodukt handeln sollte. Wer auf Nummer sicher gehen will, legt einfach noch ein paar Schachteln Pralinen und eine Buttercremetorte mit dazu und hat so im Handumdrehen einen wohl abgewogenen Liebesbeweis beisammen.