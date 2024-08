Eine Taille wie eine Wespe

Wir pflegen ein freundliches Miteinander, die Wespen und ich. Seit ich gelesen habe, dass die schwarz-gelb-gestreiften Tiere auch Gesichter erkennen können, stört es mich nicht einmal, wenn sie vor meiner Nase herumschwirren. Vielleicht ist das ja auch nur ihre Art, „Servus“ zu mir zu sagen. „Schön, dass du wieder da bist und auf der Terrasse frühstückst.“

Denn für die Wespen ist solch ein Frühstück wahrlich etwas Feines. Ein Schlückchen Multivitaminsaft, ein Happen Wurst, oh, und dann ist ja auch noch Kuchen da! Auf einem extra Teller, ein bisschen abseits der Menschen serviert, hat die Wespe ihre Ruhe beim Fressen – und wir Menschen haben unsere Ruhe vor den Wespen. So friedlich kann das Leben sein, wenn Futterneid keine Rolle spielt.

Doch dieses Mal habe ich es etwas übertrieben. Was ich der Wespe von meinem Kuchen abgegeben habe, war mehr als ein Brösel. Sie machte sich trotzdem über das Teil her, das größer war als sie selbst. Und Minute für Minute wurde das Stückchen vom Kuchen kleiner. Die Menge, die sie weggeputzt hatte ... unglaublich. Wo frisst sie das nur hin? Unmengen an Kuchen essen und dann immer noch so eine Wespentaille haben! Da wurde ich fast ein bisschen neidisch ...