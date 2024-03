Endspurt in der Fastenzeit: Erst fasten, dann gönnen

Wer in der Fastenzeit verzichtet hat, kann sich nun auf das baldige Ende freuen. Doch Achtung, es könnte gefährlich werden an Ostern.

Na, haben Sie durchgehalten in der Fastenzeit? Haben auf Süßigkeiten, Alkohol, schlechte Laune oder was auch immer verzichtet? Sehr löblich, wirklich! Respekt! Dann dürfen Sie sich jetzt auf den Endspurt freuen. Noch nicht mal eine Woche, dann ist die Verzichterei vorbei. (Auf schlechte Laune können Sie aber auch gut und gerne das ganze Jahr über verzichten.) Wer es auf die Spitze treiben will, der fastet diese Woche noch einmal richtig und gönnt sich nichts. Nur Brot und Wasser soll es geben, dann schmecken Ostereier und Schokohasen gleich dreimal so gut.

Doch eine Gefahr ist bei dieser Methode nicht von der Hand zu weisen: Wer seit Aschermittwoch keine Schokolade mehr gegessen und sich in der Finalwoche noch einmal richtig gequält hat, übernimmt sich vielleicht ein wenig. Übelkeit und Schlimmeres können die Folge sein - und das in den Osterferien! Aber keine Angst, wir von der Mindelheimer Zeitung helfen Ihnen in dieser schrecklichen Notlage: Wir nehmen Ihnen den süßen Ballast ab, damit er Ihnen nicht zu viel wird. Wenn Ihnen alles über den Kopf wächst, können Sie Schoki und Co. gerne nach den Feiertagen in der Redaktion vorbeibringen. So uneigennützig sind wir ...