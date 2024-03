Heute ist ein perfekter Tag für einen Gedenktag

An so gut wie jedem Tag gibt es laut Wikipedia einen Aktions- oder Gedenktag. Und heute, am 16. März? Lesen Sie selbst ...

Wer auf Wikipedia die Liste der Gedenk- und Aktionstage durchschaut, muss mehr als 50 Mal kräftig scrollen, um ans Ende der Seite zu gelangen. Unzählige Tage, die an Feierliches oder eher weniger Feierliches erinnern, sind dort notiert.

Jedes Jahr beginnt mit dem Neujahrstag, der gleichzeitig Nationalfeiertag auf Haiti, in Kuba, dem Sudan, Tschechien und der Slowakei ist. Manche christliche Konfessionen feiern die "Beschneidung des Herrn", in der römisch-katholischen Kirche ist "Weltfriedenstag". Und so geht es das ganze Jahr über weiter bis zu Silvester. Meist kann man gleich mehrere Feste und Gedenktage an einem Tag zelebrieren.

Gestern Aktionstage, morgen Gedenktage - nur heute steht nichts im Kalender

Gestern, da war noch Weltverbrauchertag, internationer Tag gegen Polizeigewalt, internationaler Tag zur Bekämpfung von Islamophobie und Tag der Rückengesundheit. In Ungarn feierte man den Tag der Revolution und in Teilen Japans das Fruchtbarkeitsfest Hōnen-Matsuri. Am morgigen 17. März taumelt ganz Irland im St-Patrick's-Day-Fieber. Aber heute, an diesem 16. März, da steht einfach gar nichts in diesem Kalender. Nichts! Niente! Nada!

Ist das nicht wunderbar? Ein Tag, an dem wir an nichts denken müssen, ein Samstag noch dazu. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Wäre das nicht ein toller Anlass für einen Aktionstag?