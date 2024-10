Idefix grüßt Hape Kerkeling

Gestern ist Idefix bei uns eingezogen. Wir freuen uns sehr und hoffen, dass er sich nicht als Sauhund, sondern bestenfalls als netter Hund erweist, was insofern Quatsch ist, als Idefix gar kein Hund ist, sondern ein Auto. Aber mei, es ist ein ID und fix und weiß wie der vierbeinige Freund von Obelix ist es auch, da lag der Name irgendwie nahe. Außerdem reiht er sich gut ein in die Reihe der Stars, die sich derzeit in unserem Haushalt ein Stelldichein geben. In der Küche zum Beispiel leistet uns Doris Dörrie gerade wertvolle Dienste. Freilich steht da nicht die bekannte Regisseurin und setzt unser so gar nicht filmreifes Familienleben in Szene. Stattdessen handelt es sich um einen Dörrautomaten, den wir von einer Freundin ausgeliehen haben und der fleißig Apfelchips trocknet. Seinen Namen hatte er bei seinem Einzug schon, was beweist, dass wir nicht die einzigen sind, die auch Dinge beim Namen nennen. (Sollten wir irgendwann einen eigenen Dörrautomaten kaufen, würde er übrigens Dörte heißen.) Bei einer anderen Freundin saugte über Jahre hinweg George Cleany jeden Fussel vom Boden und wieder andere Freunde überlassen ihr schmutziges Geschirr Frau Kleinert, eigentlich die Putzhilfe aus Loriots „Papa ante Portas“, in diesem Fall eine Spülmaschine. Ja und in unserem Wohnzimmer ist neuerdings HP Kerkeling zuhause. Allerdings würden wir es begrüßen, wenn der Laptop dieses Namens sich nicht zum Komiker entwickelt und uns so weit bringt, dass wir die Hilfe seines Vorgängers benötigen. Der war nämlich Terra-pheut.

