Ja, ist denn bald schon Weihnachten?

Ein herrlicher freier Sommernachmittag, mitten unter der Woche. Weil das so selten ist, weiß man gar nicht, was man da tun soll. Nur faul herumliegen? Dafür ist der Tag fast zu schade. Aber was könnte man denn unternehmen? Was ist überhaupt geboten? Gut, dass es das Internet gibt, dem man solche Fragen stellen kann.

„Veranstaltungen heute in der Nähe“ tippe ich bei der Suchmaschine mit dem großen G ein und binnen Sekundenbruchteilen erhalte ich Antworten. Allerdings vielleicht nicht die, die ich erwartet hatte. Ein Malkurs, der schon am Vormittag stattgefunden hat, ansonsten könnte ich noch „freche Gartenmonster töpfern“. Klingt verlockend, aber doch eher nach Kinderferienprogramm. Da würde ich vermutlich auffallen.

Bei Tipp Nummer drei verschlägt es mir dann doch kurz den Atem: „Christkindlmarkt Buchloe“ steht da. Von 6. bis 8. Dezember findet der angeblich statt. Und kurz ploppt in meinem Kopf dieses Bild auf: Kälte, Schnee, Glühwein und das Gefühl, dass man schnell wieder rein ins Warme will. Dafür bin ich noch überhaupt nicht bereit. Jetzt ist Sommer – und den gilt es draußen in der Sonne zu genießen, das „Wie“ ist mir dann letztlich egal.