Jetzt ist der Lappen weg

Nein, nein, es ist nicht, wie Sie denken: Ich musste meinen Lappen nicht abgeben, weil ich zu schnell oder gar betrunken Auto gefahren bin – wo denken Sie hin? – sondern gewissermaßen aus Altersgründen: Ich gehöre zu den Letzten, die ihren – für ein amtliches Dokument erfrischend bunten, da schweinchenrosa – Führerschein jetzt gegen eine schnöde Plastikkarte austauschen mussten. Abgesehen davon, dass man dann nicht mehr sagen kann, dass der Lappen weg ist, weil die Karte alles andere als lapp(r)ig ist, ist das schon aus Gründen der Nostalgie und der Heiterkeit überaus bedauerlich. Denn der neue Führerschein verlangt logischerweise auch nach einem aktuellen Foto. Und damit sind die Zeiten, in denen man in geselliger Runde die Führerscheine herumreichte und ob der Jugendfotos ihrer Besitzer, die darauf kaum wiederzuerkennen waren, in schallendes Gelächter ausbrach, wohl unwiederbringlich dahin. Hach! Außerdem ist mein Führerschein – wie der vieler anderer Unterallgäuer – ein Stück Zeitgeschichte: Unterschrieben hat ihn nämlich Christa Bail, die inzwischen Bürgermeisterin von Westerheim ist. So ein Autogramm gibt man doch nicht so ohne Weiteres weg. Zum Glück darf ich den alten Lappen behalten. So viel Nostalgie muss sein.

