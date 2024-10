Kalte Nächte, heiße Nacht: Wie meine Heizung es zu gut mit mir meinte

So eine Fußbodenheizung ist etwas Tolles. Warme Füße auch in der kalten Jahreszeit, und man benötigt keine Hausschuhe, die man sowieso ständig irgendwo stehen lässt und dann nur wieder suchen muss. Anders als der „Hochleistungssprinter“ Heizkörper, der binnen kürzester Zeit glühend heiß werden kann, ist eine Fußbodenheizung eher auf Langstrecke unterwegs, fast wie eine Triathletin. Und gerade in der Übergangszeit mit warmen Tagen und kühlen Nächten kann sie da manchmal auch etwas träge sein. Meine Methode: Die Temperatur minimal um 0,1 oder 0,2 Grad hochdrehen, damit die Gute in die Puschen kommt. Ist ja nach dem Sommer auch etwas untrainiert, die Dame.

Doch irgendwie hat das in diesem Jahr bei ihr nicht so gut geklappt mit den kleinen Schritten. Also entschloss ich mich nach einer recht kühlen Woche für drastischere Maßnahmen. Ich drehte die Anlage höher als sonst und alle Raum-Thermostate auf die höchste Stufe. Sicher ist sicher, dachte ich – und machte gut gelaunt einen Ausflug.

Beim Heimkommen am Abend war die Freude groß: Wie kuschlig warm es hier war! Aber schon nach wenigen Minuten fühlte sich der Boden richtig unangenehm warm an. Ein Blick auf die Anzeige der Heizung offenbarte, wie sehr meine Triathletin an ihre Grenzen gekommen war. Um meine Wärmewünsche zu erfüllen, hatte sie sogar die elektrische Notheizung zuschalten müssen. Sie war quasi aufs E-Bike umgestiegen. Die Ärmste! Natürlich habe ich gleich gehandelt und sie von diesem Joch befreit. Jetzt darf sie wieder gemütlich im Wohlfühlbereich dahinlaufen. Doch bevor es so weit war, hat sie mir als Denkzettel für meine Aktion noch eine „heiße Nacht“ beschert.