Lauter neue Lokale

Ständig wird über den Fachkräftemangel in der Gastronomie geklagt und dann das: Kommenden Sonntag öffnen bundesweit und allerorten Wahllokale mit einem ganz besonderen gastronomischen Konzept: Statt an großen Tischen gemütlich beisammenzusitzen, bekommt dort jeder Gast im besten Fall einen anonymen, hinter Sichtschutzwänden und einem Vorhang verborgenen Einzeltisch, im schlechtesten muss man mit Stehpulten vorliebnehmen, wie man sie aus Imbissen kennt. Aufgetischt werden weder Speisen noch Getränke, sondern lediglich ein Zettel mit Namen von Parteien und Personen, die man sich in Selbstbedienung an der Theke abholen muss. Kostenlos immerhin, aber hoffentlich nicht umsonst.

Deftige Parolen warben für schwer verdauliche Parteimenüs

Am Tresen stehen sogenannte Wahlhelfer, die aber genau das nicht tun dürfen – also den Gästen bei der Wahl helfen – obwohl die mitunter schwerer fällt als die zwischen paniertem Schnitzel und abgeschmelzten Maultäschle. Mehrere Parteien haben in den vergangenen Wochen teils mit argen Stammtischparolen für ihr Menü geworben. Dabei war manches nicht nur deftig, sondern schwerer verdaulich als drei Portionen Kässpätzle mit rohen Zwiebeln, anderes erinnerte an fettiges Fastfood, das auch nicht gesund ist. Und warum vielen eine schlichte braune Einbrenne ohne sonst irgendwas so hervorragend schmeckt, mag auch verstehen, wer will. Zum Glück hat am Sonntag ja jeder selbst die Wahl und macht sich hoffentlich auch dann auf den Weg ins Wahllokal, wenn er gar kein begeisterter Kneipengänger ist. Im besten Fall steigt die Wahlbeteiligung dann sogar zum vierten Mal in Folge. Wenn nicht, könnten sich die Kommunen beim nächsten Mal ja überlegen, ob sie die Bezeichnung „Wahllokal“ nicht mal ein bisschen wörtlicher nehmen und zumindest mit ein paar belegten Schnittchen locken wollen.