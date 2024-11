Naschkatzen unter sich

Die Kollegin ist wie stets vorbildlich und hat schon längst Plätzchen gebacken, während ich noch nicht einmal den Einkaufszettel dafür geschrieben habe. Noch vorbildlicher ist, dass sie auch gleich eine Dose mit einer Auswahl ihrer Kreationen zur Verkostung mit in die Redaktion gebracht hat. Weil sie – Stichwort „vorbildlich“ – unheimlich lecker sind, habe ich schon morgens in der Konferenz beherzt zugegriffen. Tja und nachmittags bin ich dann – rein zufällig natürlich – noch einmal an der Plätzchendose vorbeigekommen – nicht bedenkend, dass sie mit einem Nasch-Schutz ausgestattet ist. Oder ist es Ihnen schon mal gelungen, den Deckel einer solch blechernen Plätzchendose ohne ein verräterisches Plopp und ein leises Scheppern zu öffnen und zu schließen? Also mir jedenfalls nicht. So viel zum Thema „geheimer Plätzchen-Mundraub“. Kaum hatte ich mich mit meiner Beute, einem delikaten Schokoladenbrötchen, an meinen Platz zurückgeschlichen, war aus der Teeküche erst ein Plopp und dann ein leises Scheppern zu hören. Offensichtlich gibt es in der Redaktion noch mehr Naschkatzen - und bald keine Plätzchen mehr.

