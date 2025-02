Neues Wintergemüse entdeckt: Unfreiwillig im Trend dank der Flower Sprouts

Es fällt mir schwer, in Gärtnereien an Pflänzchen vorbeizugehen, die laut nach mir rufen: „Nimm uns mit, pfleg uns, lass uns wachsen und wir werden dich mit einer üppigen Ernte beschenken!“ Schwupps, schon landen sie im Einkaufskorb und kurze Zeit später im Garten. So war es auch im vergangenen Spätsommer. Neben dem Grünkohl hatte ich mir noch weitere Wintergemüse-Pflänzchen mitgenommen und ins Hochbeet gepflanzt.

Schildchen habe ich nicht gemacht. Ist ja kein Problem: So viel Wintergemüse gibt's ja nicht auf dieser Welt. Die paar Kohlarten werde ich ja wohl noch unterscheiden können! Tja … Neben dem eindeutig definierbaren Grünkohl wuchs im Herbst und Winter ein undefinierbares Etwas gen Himmel. Die Form wie ein Grünkohl – oder doch eher wie Rosenkohl, schließlich wucherte es auch in den Blattachseln? Aber nicht so rund wie Rosenkohl. Und dann auch noch die Farbe von Rotkohl. Ich war verwirrt, aber ließ es erst einmal wachsen. Als Gärtnerin hat man ja Geduld.

Gestern dann habe ich mir die unbekannte Schöne noch einmal näher angeschaut und Mini-Köhlchen in den Blattachseln entdeckt, allerdings waren die ganz kraus und unrund. Eine Suche im Internet brachte die Lösung: Ich hatte mir „Flower Sprouts“ in den Garten geholt. Eine Kreuzung aus Rosenkohl und Grünkohl – und DAS Trendgemüse dieses Winters, wie ich im Newsletter einer Gartenzeitschrift erfuhr, der justament fünf Minuten nach meiner Recherche bei mir eintrudelte. Was war ich doch für eine Trendsetterin – und das ganz unfreiwillig …