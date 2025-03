Nicht nur Urlauber stecken im Stau

Es ist doch immer dasselbe an so manchem (langen) Wochenende und am Ferienende: Stau und Blockabfertigung, wohin man nur schaut. Denn schließlich wollen sehr viele Menschen das Gleiche: Erst eine gute Zeit in der Ferne verbringen und dann den Urlaub so lang wie möglich auskosten. Und schwupps, ist auf der Heimfahrt auf den letzten Drücker die Urlaubsstimmung vorbei, wenn man viel Zeit wartend vor einem Tunnel oder einer Baustellenampel verbringen muss.

Stau und Blockabfertigung konnte man in diesen Tagen aber auch als Daheimgebliebener erleben. Denn das herrliche Frühlingswetter hatte seine Folgen. Sehr viele Menschen wollten das Gleiche: das erste Eis der Saison genießen. Und so erlebten viele Eisdielen einen großen Ansturm. Da gab es kaum noch Sitzplätze (schon gar nicht in der Sonne) und auch vor der Ausgabe bildeten sich Schlangen. Aber anders als beim Stau konnte man sich sicher sein: Es geht stetig voran und am Ende winkt eine süße Belohnung.