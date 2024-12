Rätselhafte Geschenke

Unter all den vielen Geschenken, über die ich mich an Heiligabend freuen durfte, war eines besonders überraschend: Aus einer hübschen Verpackung wickelte ich ein etwa 30 Zentimeter hohes metallenes Ding, das mich an eine Art Zange erinnerte. Allerdings kam ich nicht darauf, wofür ich sie wohl benutzen könnte. Für eine Spaghetti-Zange war das Ding zu groß. Eine Anziehhilfe für Stützstrümpfe? Bestimmt nicht! Vielleicht eine Buchstütze, die man sich beim Lesen auf den Schoß stellte und das Buch dagegen lehnte, um die Hände zu entlasten?

Der Schenkende war nicht da, der Rest der Familie ebenso ratlos wie ich, aber das Internet zum Glück nicht: Der liebe Kollege hatte mir einen Hot-Pot-Halter geschenkt, damit ich mir künftig nicht mehr die Finger verbrenne, wenn ich mein Mittagessen von der Mikrowelle im Neben- in den Sozialraum zurücktrage. Genial! Im Gegenzug musste wohl auch der Kollege rätseln: Er hat von mir einen Kochlöffel und einen Topfuntersetzer aus bemaltem Kork bekommen – und sich herzlich für die kleine Pinnwand bedankt.