Schnecken, ihr Image-Problem und eine Lösung

Nacktschnecken bereiten wohl kaum einem Menschen große Freude. Dabei könnten die schleimigen Wesen ihr Image binnen kürzester Zeit aufpolieren.

Prächtig waren sie, die beiden Kürbispflänzchen, die ich aus Samen gezogen hatte und kürzlich ins Beet verfrachtet habe. Dann kam der Regen. Und mit ihm: Schnecken. Eine ganze Armee, gefühlt. Nach zwei Regentagen war von meinem Kürbis nur noch ein dürrer Stängel übrig. Ein trauriges Bild sagt mehr als tausend Worte.

Ich mag Schnecken nicht - und damit bin ich wohl alles andere als allein. Gegen das Individuum der Schnecke an sich habe ich gar nichts. Aber müssen sie immer in Massen auftreten? Und gerade in Zeiten, wenn die Sonne für das Pflanzenwachstum sowieso schon fehlt, weil es so viel regnet? Und dann den Pflanzen auch noch zusätzlich mit Bissen und Schleim zusetzen oder sie gar durch ihre Fressorgien töten? Muss das sein, liebe Schnecken? Ihr habt wahrlich ein Imageproblem, gerade bei uns Gärtnerinnen und Gärtnern.

Dabei könntet ihr so beliebt sein: Fresst doch einfach Unkraut, zumindest, wenn es dort wächst, wo Mensch es nicht haben will: Giersch, Fünffingerkraut, Löwenzahn, Quecke - jeder Garten hätte genügend für euch zu bieten, damit ihr auch satt werdet. Und bei den Menschen könntet ihr euch sehr, sehr beliebt machen. Probiert's doch mal aus! Ich würde meinen Garten gern als Testobjekt zur Verfügung stellen.