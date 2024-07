Seelenbalsam für den Sport-Experten

Die Vorrunde der Europameisterschaft ist vorbei, die ersten K.o.-Spiele sind durch. Nun beginnt die Zeit der Fußball-Experten, wie unser Autor hofft.

Ist der Ruf erst ruiniert, tippt es sich ganz ungeniert. Über Jahre hinweg habe ich mir in der Kollegenschaft von MZ-Redaktion und Verlag einen für einen Sportredakteur doch eher zweifelhaften Ruf erworben: Bei nahezu jedem Tippspiel, sei es zu einer Welt- oder Europameisterschaft, war nur schwer an mir vorbeizukommen. Ging auch schlecht, denn nach dem letzten Platz kommt halt auch wenig, das noch vorbeiziehen könnte.

Was macht man sich da im Vorfeld für Gedanken: Hat der Bundestrainer die richtigen Spieler mitgenommen? Welche Verästelungen hat der Turnierbaum parat? Wie steht's um die Trefferquote des französischspanischportugiesichen Stürmerstars kurz vor dem Turnier? Wie man mittlerweile weiß: alles wurscht. Am besten hört man auf die Ehefrau, die mit einem kurzen Blick auf die anstehende Spielpaarung ein "2:0" voraussagt. Warum? "Hab’ ich im Gefühl" oder "Die haben die schöneren Trikots" - es kann so einfach sein.

Doch jetzt, in diesem Jahr, scheint meine Durststrecke langsam aber sicher zu Ende zu gehen. Waren die ersten Spiele im Turnier noch vom Geist der vorigen Tippspiele gesegnet, so habe ich mich nun langsam aber sicher aus dem Tabellenkeller herausgearbeitet. Ein deutscher 2:0-Sieg gegen Ungarn waren dabei ebenso dabei, wie der 2:1-Sieg der Engländer gegen die Slowakei. Der Ritterschlag schlechthin aber dürfte der vorhergesagte Gruppensieg der Österreicher gewesen sein.

Wie hatte deren Trainer Ralf Rangnick danach gesagt: "Wer darauf gewettet hat, dürfte jetzt reich sein." Nun ja, reich ist zu viel gesagt. Aber ein bisschen Respekt wiedergewonnen zu haben, tut der geschundenen Sportlerseele auch ganz gut.