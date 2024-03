Singvogel am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen

Für viele gehört gute Musik am Morgen einfach dazu. Doch das Radio kann derzeit ausbleiben: Denn draußen gibt es viel mehr zu hören.

Für viele beginnt ein perfekter Morgen nicht mit dem Weckerklingeln, sondern mit angenehmen Klängen aus dem Radio - der eine mag es rockig, der andere entspannt. Doch derzeit gibt es etwas viel Besseres als "Sound of Silence" und anderen Lieder, die im Radio laufen: Sound of Singvogel.

Machen Sie doch einfach mal das Fenster auf, am besten, wenn es noch gar nicht so richtig hell ist. Das kann man übrigens auch tun, während man noch gemütlich im Bett liegt oder sich am Essenstisch den ersten Kaffee schmecken lässt.

Wenn die Vögel ihr morgendliches Konzert beginnen

Die Rotschwänzchen beginnen das frühmorgendliche Konzert eine gute Stunde vor Sonnenaufgang, in das eine Viertelstunde später die Amseln mit ihrem melodischen Gesang einstimmen. Dann wird es bunter: Eine halbe Stunde, bevor es hell wird, piept es bei den Meisen. Es folgen Stieglitz, Fink und Star - und am Ende singt die ganze Vogelschar. Gibt es denn ein schöneres Zeichen für den Frühling?