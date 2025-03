So funktioniert der Wörishofer Limes

Bad Wörishofen versteht sich als Teil des Allgäus, kein Wunder, denn das Allgäu ist touristisch ja deutlich zugkräftiger als andere Regionen. Da ist es nur konsequent, dass die Kurstadt nun nach Norden hin abgeschottet ist. Die Brücke zur Innenstadt bei der Therme: abgerissen, weil Neubau. Der Bahnübergang an der Hochstraße: zu. Der Bahnübergang an der Irsinger Straße: dicht. Der Bahnübergang an der Eishalle als Schlupfloch: ebenfalls geschlossen. Nach Süden: die geballte Offenheit, mit Blick auf die Allgäuer Alpenkette. Wer den Wörishofer Limes im Norden umfahren will, schafft das, keine Frage. Aber der Rückweg könnte für Ortsfremde, die über Schleichwege und Umleitungspfade irgendwie ins Herz der Stadt vorgedrungen sind, interessant werden. Eine Chance für Wörishofens Einzelhandel!

Wer lange genug in der inneren Umlaufbahn um die Fußgängerzone gekreist ist, ohne einen Ausweg in die nörliche Heimat zu finden, wird dankbar die Annehmlichkeiten der Innenstadt nutzen, vielleicht eine Erfrischung nehmen, dazu ein Stück Kuchen und wer alle Hoffnung fahren lässt, vielleicht sogar eine neue Garderobe und eine Mietwohnung. Bad Wörishofen im Allgäu: wer will da schon wieder heim?