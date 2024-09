Sportliches Rumhocken

Manche gehen ja ins Fitnessstudio, um sich dort einen ordentlichen Muskelkater zu erarbeiten. Mir dagegen reicht mein Garten. Am Samstag war ich dort zugange, habe gezupft und gejätet, ein paar Neuzugänge und – wie immer um diese Zeit – etliche Blumenzwiebeln eingebuddelt, mich noch ein bisschen ums Fallobst gekümmert und am Abend das schöne Gefühl genossen, richtig was geschafft zu haben. Kein Genuss war allerdings der nächste Morgen: Meine Oberschenkel machten mir ganz unmissverständlich klar, dass ich für ihren Geschmack (oder auch Trainingszustand) zu viel in der Hocke unterwegs war. So viel zum Thema, Rumhocken sei kein Sport. Und weil an den wegen des Muskelkaters ohnehin erst mal nicht zu denken war, bin ich das Rumhocken am Sonntag professioneller angegangen, habe mich in den Liegestuhl gesetzt und den Garten einfach genossen.

