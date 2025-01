Von wegen längere Tage

Seit dem 21. Dezember sollen die Tage allmählich wieder länger werden. Doch bevor Sie nun frohgemut 20 bis 30 weitere Dinge auf Ihre tägliche To-Do-Liste setzen, kann ich nur eindringlich warnen: Das stimmt überhaupt nicht, der Tag hat nach wie vor 24 Stunden und nicht eine einzige Minute mehr. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn man plötzlich an einem einzigen Tag all das untergebracht hätte, was man vor dem 21. Dezember bestenfalls an dreien erledigt hat. Aber vielleicht liegt es auch an mir.

Bei manchen Menschen hat der Tag wohl wirklich deutlich mehr als 24 Stunden

Denn es scheint Menschen zu geben, deren Tage tatsächlich länger sind als meine. Die gehen Vollzeit arbeiten, engagieren sich in mindestens fünf Vereinen (und zwar richtig, nicht nur so als passives Mitglied), empfangen auch Überraschungsgäste stets in einem tipptopp gepflegten Haus und einem ebensolchen Garten, treiben fünfmal pro Woche Sport und gehen trotzdem nicht übermäßig spät ins Bett. (Ich würde so ein Programm nicht mal schaffen, wenn ich komplett auf Schlaf verzichten würde, aber das nur nebenbei.) Vielleicht also verfügen die Tage dieser Menschen tatsächlich über mehr als 24 Stunden und das sogar ganzjährig? Bis dieses Rätsel gelöst ist, freue ich mich einfach darüber, dass es jetzt abends schon wieder etwas länger hell ist – und der Tag damit im Vergleich zur Nacht ein bisschen länger.